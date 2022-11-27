Atwasat

انقطاع الكهرباء والاتصالات في عدد من مدن الجبل الغربي بسبب سوء الأحوال الجوية وتعليق الدراسة في جادو غدا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 27 نوفمبر 2022, 09:15 مساء
انقطاع الكهرباء والاتصالات في عدد من مدن الجبل الغربي بسبب سوء الأحوال الجوية وتعليق الدراسة في جادو غدا
درويات مديرية أمن بني وليد على طريق ترهونة لمساعدة مستخدمي الطريق في ظل موجة الطقس السيء، الأحد 2 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مصدر من المجلس البلدي جادو في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء والاتصالات في عدد من مدن الجبل الغربي بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم.

تعليق الدراسة في جادو غدا الإثنين
وأعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية جادو، مساء اليوم، تعليق الدراسة للفترتين الصباحية والمسائية غدًا الإثنين «باستثناء امتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام التعليم الثانوي»، بناء على التفويض الممنوح من وزير التربية والتعليم موسى المقريف، وذلك انطلاقا من مبدأ المسؤولية وحرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
وشهدت العاصمة طرابلس وعدد من المناطق القريبة منها اليوم هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى جريان الأودية وإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية نتيجة تكدس مياه الأمطار التي أعاقت حركة السير.

- تعليق الدراسة ببلدية طرابلس المركز غدا الإثنين
- لا إصابات بشرية.. بلدية طرابلس المركز تحذر سكان شارع عمر المختار
- الأرصاد تتوقع أمطارا غزيرة في ليبيا.. وتدعو إلى الحيطة والحذر 

وفي طرابلس، علقت مراقبات التربية والتعليم بمنطقة طرابلس الكبرى الدراسة بالمدارس والمراقبات وأعلنت بعض القطاعات إجازة رسمية بسبب موجة الطق السيئ التي تشهدها المنطقة، وذلك بعدما تركت وزارة التربية والتعليم للمراقبات حرية تقدير الموقف حسب أوضاعها.

توقف حركة السير على طريق بني وليد - ترهونة
وفي بني وليد، أعلنت مديرية الأمن، توقف حركة السير على الطريق الرابط مع مدينة ترهونة نتيجة السيول الغزيرة وجريان المياه بالمنطقة، بحسب ما أكده عضو الإعلام بمديرية أمن بني وليد محمد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم.

وقال صالح، إن قسم النجدة والدوريات الأمنية بالمديرية أنشأ خمس دوريات على الطريق الرابط بين بني وليد ومنطقة شتاتة شمال المدينة، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين العابرين للطريق نتيجة لسوء الأحوال الجوية وجريان السيول على الطريق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي

قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل

الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك
بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جهاز الإسعاف والطوارئ يحذر من سيول متوقعة في طرابلس
جهاز الإسعاف والطوارئ يحذر من سيول متوقعة في طرابلس
غضب في بني وليد بسبب تراكم مياه الأمطار في شوارع المدينة
غضب في بني وليد بسبب تراكم مياه الأمطار في شوارع المدينة
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف ...
بعد قرار إقالته.. موظفو «مركزي البيضاء» يكرمون الحبري على فترة توليه المنصب
بعد قرار إقالته.. موظفو «مركزي البيضاء» يكرمون الحبري على فترة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
شاهد في «هذا المساء»: استقالات المصرف المركزي: هل تهدد سيطرة الكبير فعلا؟
شاهد في «هذا المساء»: استقالات المصرف المركزي: هل تهدد سيطرة......
سامح شكري يستقبل باتيلي في القاهرة غدا
سامح شكري يستقبل باتيلي في القاهرة غدا...
تعطيل العمل بجميع القطاعات في بلدية حي الأندلس غدا
تعطيل العمل بجميع القطاعات في بلدية حي الأندلس غدا...
بعد قرار إقالته.. موظفو «مركزي البيضاء» يكرمون الحبري على فترة توليه المنصب
بعد قرار إقالته.. موظفو «مركزي البيضاء» يكرمون الحبري على ......
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط