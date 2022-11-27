تحليل إيطالي يستعرض «الدور المهيمن» للجماعات المسلحة في ليبيا واليمن

القاهرة - بوابة الوسط

نشر معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا «ISPI» تقريرا حول أنشطة الجماعات المسلحة في ليبيا واليمن تحت عنوان «من أمراء الحرب إلى أمراء الدولة: الجماعات المسلحة ومسارات القوة في ليبيا واليمن».

وحسب التقرير التحليلي الذي نشره موقع «ديكود 39»، السبت، فإن السيناريوهات التي تسودها المؤسسات الضعيفة والمتنازع عليها نشأت فيها سياقات وضعت فيها الجماعات المسلحة تدريجيا إستراتيجياتها للبقاء والربح والحكم تحت مظلة الدولة، موضحا أن أمراء الحرب أصبحوا أمراء الدولة الجدد، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على معظم عائدات الطاقة والبنية التحتية الحيوية والتهريب والاتجار غير المشروع، لافتا إلى أن قادة هذه الجماعات هم قادة عسكريون وزعماء قبائل وسياسيون ورجال أعمال في نفس الوقت.

تحليل إيطالي: أمراء الحرب في ليبيا واليمن هم رعاة وعملاء

وعالجت الباحثة المشاركة في المعهد الخبيرة في تاريخ آسيا الإسلامية والصراعات الجديدة في الجامعة «الكاثوليكية» بميلانو إليونورا أرديماني، والمحللة بالمعهد الإيطالي ومعهد «بروكينجز» فيديريكا سايني فاسانوتي، سلسلة من مساهمات الخبراء في تسليط الضوء على «الوجه الاقتصادي» للجماعات المسلحة ومسارات نفوذها.

وحسب هؤلاء الخبراء، فقد أنشأت الجماعات المسلحة آليات المحسوبية على المستوى المحلي، كما كانت تفعل الأنظمة القديمة على المستوى الوطني. وقال التقرير إن «أمراء الحرب الحاليين في ليبيا واليمن هم رعاة وعملاء، فهم رعاة للسكان المحليين للأراضي الخاضعة للسيطرة، لكن عملاء للدولة الخارجية»، وفق ما نقل موقع «ديكود 39».

كما أنهم أيضا «عملاء لقوى الدولة الخارجية التي يعتمدون عليها لتلقي الدعم المالي والعسكري والتدريبي»، ولفت التحليل إلى اعتمادهم عادة على قدر أكبر من الشرعية السياسية الذي يأتي من اعتراف المؤسسات الشرعية أو أصحاب المصلحة الدوليين والتأثير المتزايد على مستوى المجتمع والبيروقراطيات التعليمية والدينية.

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وقال التقرير، وهو برعاية أرديماني و فاسانوتي وهم من بين الخبراء الأوروبيين البارزين في اليمن وليبيا، إنه مع احتكار القادة المسلحين العلاقات الاقتصادية في السياقين الليبي واليمني فإن تخيل تحولا فعالا من الصراع إلى اقتصاد ما بعد الحرب يعد «غير واقعي».

«ليبيا جائزة يجب الفوز بها»

وحول ليبيا، اعتبر التحليل أن معظم الجماعات المسلحة «لا ترى الدولة على أنها مجموعة من المؤسسات التي يجب خدمتها، لكن جائزة يجب الفوز بها». وقال الخبراء إن المؤسسات الرسمية لاسيما المرتبطة بالطاقة «تآكلت تدريجيا أيضا مع ابتزاز الجماعات المسلحة الذين يلعبون دور أمراء دولة الظل»، وفق الموقع الإيطالي.

واقتداء بالنموذج الليبي، تحولت الكتل التي تفرضها بعض الجماعات المسلحة على أنشطة حقول الطاقة والبنى التحتية إلى أداة رئيسية «للابتزاز» يمكن أن تمارسها ضد المؤسسات والمنافسين الداخليين والأطراف الخارجية المعنية.

وأوضح محللو المعهد أنه في ليبيا ساهم التركيز على السياسات الأمنية أكثر من التنمية والتحول السياسي الأوسع نطاقاً بشكل أكبر في تعزيز الجماعات المسلحة الأمر الذي سمح بتأثير عكسي على المصالح الرئيسية لأوروبا وإيطاليا خصوصاً في ملفي الهجرة والطاقة.

الجماعات المسلحة في اليمن

وحول اليمن، قال التحليل إن الجماعات المسلحة بدرجات متفاوتة من المعارضة أو التحالف مع الحكومة المعترف بها دوليا يسيطرون على معظم سواحل البلاد ومدن الموانئ والجزر مع الاستفادة من الرسوم الجمركية وشبكات التهريب.

وجاء في التحليل أن الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في اليمن يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، الأمر الذي يدفع النخب القديمة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة للسيطرة على احتياطيات النفط في مسعى للسيطرة على استيراد المشتقات النفطية.

وحب التحليل، فإن الصراع اليمني يتركز الآن على تأسيس قاعدة اقتصادية تسمح للجماعات المسلحة بدعم هياكل الحكم (وليس العمليات العسكرية فقط) مع منع الآخرين من القيام بهذا الأمر، وخلص إلى أن هذا الاتجاه سيستمر في إضعاف هياكل الدولة مع تعزيز ديناميكيات الصراع الجديدة في المحافظات الغنية بالطاقة.