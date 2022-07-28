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خلال لقائه مع اللافي.. نورلاند: ينبغي ألا يواجه الليبيون العاديون خطر الصراع بين الجماعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 04:32 مساء
خلال لقائه مع اللافي.. نورلاند: ينبغي ألا يواجه الليبيون العاديون خطر الصراع بين الجماعات المسلحة
لقاء اللافي ونورلاند في طرابلس، الخميس 28 يوليو 2022. (السفارة الأميركية في ليبيا)
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شدد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، على ضرورة إبعاد الليبيين عن «خطر الصراع بين الجماعات المسلحة» وفق تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر».

وقال نورلاند في التغريدة «ناقشت أنا ونائب رئيس المجلس الرئاسي اللافي، اليوم، أهمية المصالحة الوطنية للانتخابات ولاستقرار ليبيا على المدى الطويل». مشددا على أنه «ينبغي  ألا يواجه الليبيون العاديون خطر الصراع بين الجماعات المسلحة».

ووصل نورلاند إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، لإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين الليبيين، استهلها بمقابلة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

نورلاند يحث على «تجنب أي خطوات تصعيدية» في ليبيا
وخلال لقائه مع المنقوش، حث نورلاند جميع القادة الليبيين على «تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية». مؤكدا أن الليبيين يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة.

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وناقش نورلاند مع المنقوش «المسائل العملية» في العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة «لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات»، إضافة إلى «أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا»، وفق ما نشره حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

نورلاند يشيد بالحداد والناظوري
وفي لقائه مع رئيس الأركان الفريق محمد الحداد، أثنى نورلاند على اجتماعه مع رئيس الأركان التابعة للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، وكذلك عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، داعيا الأطراف السياسية إلى أن يحذو حذوها.

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