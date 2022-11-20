«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة مشروب طاقة بولندي متعفنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، رفض شحنة مشروب طاقة بولندي المنشأ؛ وصلت ميناء طرابلس البحري.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 10 آلاف و800 صندوق من إنتاج شركة «Shark»، وصلت ميناء طرابلس البحري؛ لكن جرى رفضها. وأوضح أن سبب الرفض هو «خروج السوائل من العلب وتعفنها وتصاعد روائح كريهة».

- مركز الرقابة على الأغذية يرفض شحنة تونة قادمة من سلطنة عمان

وأمس السبت، أعلن المركز رفض شحنة علب تونة مفتتة بزيت دوار الشمس، قادمة من سلطنة عمان، وذلك في منفذ مصراتة البحري، بسبب عدم تجانس اللون والقوام والطعم والرائحة واحتوائها على قطع لحم لانشون.