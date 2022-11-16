Atwasat

«حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 04:46 مساء
«حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير
الحويج يوقع مع نظيرته التونسية مذكرة تفاهم اقتصادية، 16 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

وقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس اجدير، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا، رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية، وفق المنصة المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

بدوره، أوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة في بيان أن الاتفاقية تشمل تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين ليبيا وتونس بمنطقة رأس اجدير، وفضلا عن حرية انسياب السلع بين البلدين ورفع جميع القيود، وتسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية.

وأيضًا تشكيل فريق عمل مشترك للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين، والتأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة، إضافة إلى تسهيل انسياب البضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة لليبيا عبر الموانئ التونسية، وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

تدشين خط بحري بين الموانئ الليبية والتونسية
وفي وقت سابق، أعلن محمد حمودة الاتفاق على تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتشكيل فريق فني من وزارتي المواصلات الليبية والتونسية لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح الخط نهاية العام الجاري.

- حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي
- الدبيبة يحض على تكثيف التعاون الأمني والتجاري مع تونس
- المنقوش تستقبل وفدا وزاريا من تونس
- الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر
- على هامش قمة المناخ.. المنفي يبحث مع رئيسة الحكومة التونسية العلاقات الثنائية

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية ضمت وزيري المواصلات الليبي والنقل التونسي برئاسة مجلس الوزراء، جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي، وفق بيان صادر عن حمودة. كما اتفق الوزيران على فتح البوابات الجديدة في معبر رأس اجدير بحلول نهاية نوفمبر الجاري؛ وذلك للتخفيف من الازدحام إضافة لوجود ممرات خاصة لسيارات الإسعاف.

وفيما يتعلق بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، تطرق الطرفان إلى الإجراءات المشتركة بين البلدين والتنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص.

وفد وزاري تونسي يزور ليبيا
وبدأ وفد وزاري تونسي يضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، اليوم الأربعاء، زيارة إلى ليبيا التقى خلالها وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش. 

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المنقوش بحثت مع الوفد الوزاري التونسي «علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

كما التقى الوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي حض على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين ليبيا وتونس، وزيادة التبادل التجاري بينهما وتسهيل القيود في هذا المجال، كما شدد على أواصر التعاون والتاريخ المشترك بين البلدين، وأن الشعب الليبي يحمل التقدير والاحترام الكبيرين لتونس شعبا وحكومة، وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات

مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»

بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط: الإنتاج مليون و207 آلاف برميل.. واستهلاك الغاز 635 مليون قدم مكعب
مؤسسة النفط: الإنتاج مليون و207 آلاف برميل.. واستهلاك الغاز 635 ...
حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي
حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة ...
«حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير
«حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة ...
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة ......
المزيد
المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس النمسا
المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس النمسا...
وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد
وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد...
سفير فرنسا يبحث في بنغازي تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار المدينة
سفير فرنسا يبحث في بنغازي تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة ......
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية ......
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط