على هامش قمة المناخ.. المنفي يبحث مع رئيسة الحكومة التونسية العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، والتأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين في المجالات كافة، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ «كوب 27» المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان مقتضب، إن بودن أثنت على «مواقف رئيس المجلس الرئاسي تجاه تونس، مثمنة الجهود الواضحة التي يبذلها للدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية».

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لقاءات المنفي على هامش قمة المناخ

ووصل رئيس المجلس الرئاسي مساء الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في أعمال قمة المناخ «كوب 27» التي تستضيفها مصر. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن مشاركة المنفي في أعمال القمة تأتي بناءً على دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويرافق المنفي في قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27»، التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم العربي.

والتقى المنفي، في شرم الشيخ، عددًا من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الأممية للمناخ، كان في مقدمتهم رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس العراقي.