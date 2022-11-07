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الرئيس البلغاري يدعو المنفي لزيارة صوفيا رفقة وفد من رجال الأعمال

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 07 نوفمبر 2022, 08:43 مساء
الرئيس البلغاري يدعو المنفي لزيارة صوفيا رفقة وفد من رجال الأعمال
لقاء المنفي مع الرئيس البلغاري رومن راديف، في شرم الشيخ، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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دعا الرئيس البلغاري رومن راديف، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى زيارة صوفيا رفقة وفد من رجال الأعمال للاطلاع على فرص التبادل التجاري بين البلدين، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

والتقى المنفي والرئيس البلغاري رومن راديف، اليوم الإثنين، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للمناخ «كوب27» بمدينة شرم الشيخ المصرية التي انطلقت فعالياتها بحضور 102 رئيس دولة وحكومة على مستوى العالم.

تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وبلغاريا
وقال المكتب الإعلامي إن المنفي بحث مع الرئيس البلغاري خلال اللقاء «سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وبلغاريا، واطلع على مجهوداته لتخفيف إجراءات الدخول للطلبة ورجال الأعمال الليبيين، مقدمًا دعوة رسمية إلى فخامة الرئيس لزيارة بلغاريا رفقة وفد من رجال الأعمال للاطلاع على فرص التبادل التجاري بين البلدين».

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والتقى المنفي، في شرم الشيخ، عددًا من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الأممية للمناخ، كان في مقدمتهم رئيس الإمارات محمد بن زايد، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس العراقي.

واستقبل المنفي في وقت سابق اليوم لدى وصوله إلى مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ؛ لحضور فعاليات القمة العالمية للمناخ، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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