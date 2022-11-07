المنفي يشارك في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإثنين، في أعمال القمة العالمية للمناخ «كوب-27» بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ويشارك في القمة 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات، ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء. ويدلي نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ في إطار «كوب-27».

«كوب-27» والغزو الروسي لأوكرانيا

تأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة تهز العالم؛ وهي الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم الجامح، وخطر وقوع ركود، وأزمة الطاقة، مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، وأزمة الغذاء في حين سيتجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة.

- غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

- قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وهذه «الأزمة المتعددة الجوانب» قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرا العام 2022، مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فسادا بالمحاصيل. وقال مسؤول المناخ في الأمم المتحدة، سايمن ستييل، لدى الافتتاح الرسمي لـ«كوب-27»، اليوم الإثنين، «كل الأزمات مهمة لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة مثل الاحترار المناخي الذي ستواصل عواقبه المدمرة التفاقم». إلا أن الدول لا تزال متهمة بالتقصير في ما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.