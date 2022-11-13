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الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 02:52 مساء
الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة: إن «العلاقات مع تونس تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر».

وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، اليوم الأحد، «إن زيارتنا إلى تونس أبريل الماضي جرى تأجيلها ولكن لم يكن هناك أي سبب سياسي أو مشكلة أو طلب من السلطات التونسية»، ونوه بأن «إرسال شحنات الوقود إلى تونس لدعمها وواجبنا مع دولة جارة».

- الدبيبة يزور منطقة السراج للوقوف على احتياجاتها 
- الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل

تأجيل زيارة الدبيبة إلى تونس 
وكان من المقرر أن يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبدالحميد الدبيبة، تونس في شهر أبريل الماضي، لكن الزيارة تأجلت دون سبب معلوم.

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