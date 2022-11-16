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الدبيبة يحض على تكثيف التعاون الأمني والتجاري مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 04:10 مساء
الدبيبة يحض على تكثيف التعاون الأمني والتجاري مع تونس
لقاء الدبيبة في طرابلس مع وفد وزاري تونسي، 16 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين ليبيا وتونس، وزيادة التبادل التجاري بينهما وتسهيل القيود في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بديوان مجلس الوزراء مع وفد وزاري تونسي يضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، فيما حضر اللقاء من الجانب الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمواصلات محمد الشهوبي، والعمل والتأهيل علي العابد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات، والقائم بالأعمال الليبي بتونس، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

ونقلت وزيرة الطاقة والمناجم، نائلة القنجي، «تحيات الرئيس والشعب التونسي للدبيبة وكل أبناء الشعب الليبي، والشكر لدعمهم المتواصل لتونس وشعبها». بدوره، شدد الدبيبة على أواصر التعاون والتاريخ المشترك بين البلدين، وأن الشعب الليبي يحمل التقدير والاحترام الكبيرين لتونس شعبا وحكومة، وفق البيان.

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وفي وقت سابق، ناقشت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع الوفد التونسي «علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر
والأحد الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «العلاقات مع تونس تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر».

وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، «زيارتنا إلى تونس أبريل الماضي جرى تأجيلها، ولكن لم يكن هناك أي سبب سياسي أو مشكلة أو طلب من السلطات التونسية»، وأوضح أن «إرسال شحنات الوقود إلى تونس جاء لدعمها وهو واجبنا مع دولة جارة».

وكان من المقرر أن يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تونس في شهر أبريل الماضي، لكن الزيارة تأجلت دون سبب معلوم.

لقاء الدبيبة في طرابلس مع وفد وزاري تونسي، 16 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة في طرابلس مع وفد وزاري تونسي، 16 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
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