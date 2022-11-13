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ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 07:46 مساء
ضبط 76 كيلو حشيش في نالوت وفرار متهمين للأراضي التونسية
عينة من المخدرات المضبوطة (جهاز دعم الاستقرار)
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أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، ضبط 76 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مادة يشتبه في كونها مخدر الهيروين، وذلك خلال عملية أمنية في نطاق نالوت، ضمن جهود في مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العملية الأمنية وقعت في مثلث سانية يعقوب بالقرب من الحدود مع تونس والجزائر؛ حيث جرى مطاردة شخصين مشتبه بهما إلى أن دخلا الأراضي التونسية.

- «دعم الاستقرار»: ضبط 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال أسبوع

واختتم بأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المضبوطات إلى النيابة العامة للتصرف.

عينة من المخدرات المضبوطة (جهاز دعم الاستقرار)
عينة من المخدرات المضبوطة (جهاز دعم الاستقرار)
عينة من المخدرات المضبوطة (جهاز دعم الاستقرار)
عينة من المخدرات المضبوطة (جهاز دعم الاستقرار)
عينة من المخدرات المضبوطة (جهاز دعم الاستقرار)
عينة من المخدرات المضبوطة (جهاز دعم الاستقرار)
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