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النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 12:24 صباحا
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
جانب من مرافق منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية: صفحة جهاز النهر الصناعي)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبت، الانتهاء من أعمال الربط بين خطي مياه بموقع الطريق الساحلي الشرقي، والبدء في ضخ المياه نحو مدينة بنغازي.

وقال الجهاز، في بيان مقتضب، إن فريق الصيانة بالشركة العامة للمياه تمكن من الانتهاء من أعمال الربط بين خطي المياه، فيما تجرى الآن أعمال فتح صمامات الغرف «3 و4 و5» بالتدريج وفق خطة التشغيل المعتمدة، متوقعًا وصول المياه إلى مناطق بنغازي كافة خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسهل بنغازي، إيقاف ضخ المياه من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة عشرة ساعات تقريبًا؛ نظرًا لإجرائها عملية ربط بين خطي قطر 400 و600 ميليمتر بموقع الطريق الساحلي الشرقي.

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