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طرابلس تستضيف اليوم الليبي - الفرنسي للصحة هذا الشهر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 09:14 مساء
طرابلس تستضيف اليوم الليبي - الفرنسي للصحة هذا الشهر
اجتماع أبوجناح ومهراج مع قيادات وزارة الصحة في طرابلس لبحث الاستعدادت لليوم الليبي - الفرنسي للصحة. (الخميس 3 نوفمبر 2022. (مصطفى مهراج)
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كشف سفير فرنسا الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الجمعة، أن العاصمة طرابلس ستستضيف فعاليات «اليوم الفرنسي - الليبي للصحة»، وذلك بعد ساعات من اجتماع عقده بقيادات وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وعقد مهراج الذي تولى مهام رسميا مطلع الشهر الجاري في طرابلس، أمس الخميس، اجتماعا مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

التعاون بين ليبيا وفرنسا في قطاع الصحة
وغر السفير الفرنسي عبر حسابها على «تويتر» اليوم مشيرا إلى أن اجتماعه مع أبوجناح هو الأول وقد خصص «لدفع التعاون بين ليبيا وفرنسا في قطاع الصحة».

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وفي تغريدة ثانية أعلن مهراج قائلا: إن «أول خطوة: ستنظم سفارة فرنسا لدى ليبيا هذا الشهر بطرابلس اليوم الفرنسي-الليبي للصحة».

أفكار للتعاون الليبي - الفرنسي في المجال الطبي
وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مساء أمس إن أبوجناح تبادل خلال اجتماعه مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له، أفكارا للتعاون في المجال الطبي، وبحثا إمكانية تطوير القطاع الصحي وتبادل الخبرات، بما يخدم مصلحة البلدين.

وأضافت وزارة الصحة أن الجانبين عقدا اجتماعا آخر بحضور مديري مكتب التعاون الدولي، والصيدلة، والإمداد الطبي، وعدد من الجهات المعنية الأخرى، بشأن المنتدى الطبي الذي سيقام في ليبيا خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ناقش المجتمعون أهم الخطوات الأساسية لإثراء المنتدى.

اجتماع أبوجناح ومهراج مع قيادات وزارة الصحة في طرابلس لبحث الاستعدادت لليوم الليبي - الفرنسي للصحة. (الخميس 3 نوفمبر 2022. (مصطفى مهراج)
اجتماع أبوجناح ومهراج مع قيادات وزارة الصحة في طرابلس لبحث الاستعدادت لليوم الليبي - الفرنسي للصحة. (الخميس 3 نوفمبر 2022. (مصطفى مهراج)
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