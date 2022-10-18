وكيل وزارة الصحة يبحث مع ممثلي شركة فرنسية 3 ملفات للتعاون

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ظهر اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن شركة «سانوفي» الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية، التعاون في ثلاثة مجالات.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مجالات التعاون التي جرى بحثها بين الجانبين تشمل توفير أصناف من أدوية علاج مرضى الأورام ومرضى السكري، وتنفيذ برامج تدريبية لفنيي المعامل العاملين بمراكز علاج الأورام في ليبيا، وتنفيذ ورش عمل للأطباء العاملين بمراكز علاج الأورام.

وزارة الصحة: 99 شركة قدمت عروض لتوفير الأدوية

وفتحت لجنة العطاءات المركزية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 16 سبتمبر الماضي، مظاريف العطاء المحلي الذي جرى طرحه سابقًا والخاص بتوفير أدوية الأورام وأدوية الأمراض السارية، ومستلزمات القسطرة القلبية، ومشغلات ومستلزمات المعامل ومصارف الدم.

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وحضر فتح المظاريف مراقبون من ديوان المحاسبة، وممثلون عن 99 شركة متخصصة في مجالات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبيبة تقدمت بعروضها لتنفيذ العطاء، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وفي فبراير الماضي، أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تتخذ إجراءات لحل مشاكل الإمداد الطبي ونقص الأدوية في جميع المستشفيات، من خلال لجان العطاء العام للدولة.

اجتماع وكيل وزارة الصحة مع ممثلي شركة «سانو» الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأدوية. (وزارة الصحة)

اجتماع وكيل وزارة الصحة مع ممثلي شركة «سانو» الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأدوية. (وزارة الصحة)

اجتماع وكيل وزارة الصحة مع ممثلي شركة «سانو» الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأدوية. (وزارة الصحة)