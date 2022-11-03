عقيلة صالح يفتتح مجمع المحاكم والنيابات في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة، اليوم الخميس، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح عبدالقوي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال صيانة مقر المجمع، بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك».

وحضر في حفل افتتاح مجمع المحاكم والنيابات في مدينة درنة أعضاء من مجلس النواب، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ونائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، وعدد من وزراء الحكومة، وعميد بلدية درنة وأعيان وحكماء المدينة.

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عقيلة صالح يشيد بالدور الوطني لمدينة درنة

ونشر بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» صورا لحفل افتتاح مجمع المحاكم والنيابات بحضور عدد من النواب والمسؤولين الذين أجروا جولة تفقدية بأروقة المبنى بعد صيانته وإعادة تأهيله.

وألقى عقيلة صالح بالمنسبة كلمة أشاد فيها بالدور الوطني لمدينة درنة وسكانها، وكذلك دور القضاء ورجاله حاثا إياهم على مواصل بذل الجهود من أجل تحقيق العدالة بين المواطنين.