عقيلة صالح يجتمع مع وفد نسائي مؤسس لـ«الـمجلس القومي للمرأة»

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفد نسائي برئاسة الدكتورة فوزية الشريف، وقال مجلس النواب إن هذا الوفد يمثل نواةً لتأسيس «المجلس القومي للمرأة الليبية».

وأضاف المجلس، في بيان اليوم السبت، أن الوفد يضم عضوات يمثلن مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وتابع البيان أن صالح استمع إلى شروح مستفيضة عن المجلس القومي للمرأة الليبية، فيما شدد رئيس «النواب» على «أهمية دور المرأة في بناء المجتمع والدولة، وتعويل المجتمع على المشاركة الفاعلة للمرأة في مرحلة بناء وإعمار ليبيا».

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مجلسان للمرأة في ليبيا

وفي سبتمبر الماضي، أعلن اتحاد «منظمات المجتمع المدني» في ليبيا، تأسيس المجلس الوطني الأعلى للمرأة من العاصمة طرابلس، علمًا بأن الاتحاد تترأسه المستشارة الإعلامية ليلى سويسي.

وقال عدد من السيدات ممن حضرن إعلان التأسيس إنهن «من الساعيات لاستقرار ليبيا». كما تحدثن عن سعيهن إلى «بلورة مشروع لمواجهة خطر الشتات والتشرذم عن طريق توحيد الجهود النسوية الليبية تحت قيادة طموحة هدفها تحقيق آمالهن في الحصول على مناصب سيادية في مراكز صناعة القرار».

جانب من لقاء عقيلة صالح مع وفد نسائي سيكون نواة للمجلس القومي للمرأة الليبية، 29 أكتوبر 2022 (مجلس النواب)

جانب من لقاء عقيلة صالح مع وفد نسائي سيكون نواة للمجلس القومي للمرأة الليبية، 29 أكتوبر 2022 (مجلس النواب)

جانب من لقاء عقيلة صالح مع وفد نسائي سيكون نواة للمجلس القومي للمرأة الليبية، 29 أكتوبر 2022 (مجلس النواب)