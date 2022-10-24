إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس للسيطرة على تسريب بالشبكة الداخلية في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عصر اليوم الإثنين، «إيقاف الإمداد المائي بالكامل على مدينة طرابلس فقط»، وذلك بسبب أعمال صيانة بالشبكة الداخلية للمدينة، متوقعًا أن تستغرق يومين.

وأوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن إيقاف الإمداد المائي عن طرابلس يهدف لتمكين فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي من السيطرة على تسريب بالشبكة الداخلية وتنفيذ أعمال الصيانة بسبب إرتفاع الضغط بالخط المغذي للمدينة.

تسريب بشبكة المياه الداخلية في طرابلس

وطلبت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، تخفيض التدفق المائي إلى مدينة طرابلس تدريجيًا نتيجة لصعوبة السيطرة على التسريب الحاصل بالشبكه الداخلية في المدينة من قبل فرق الصيانة بالشركة.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن غرفة التحكم الرئيسية باشرت بناء على هذا الطلب الإجراءات التشغيلية لتخفيض التدفق إلى المدينة، الأمر الذي قد يترتب عليه انقطاع المياه عن المدينة، منوهة إلى أنه سيعاد التدفق المائي بعد الانتهاء من أعمال السيطرة على التسريب.