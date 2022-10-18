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وفد من وزارة الداخلية يشارك في اجتماعات «الانتربول» بنيودلهي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 05:22 مساء
وفد من وزارة الداخلية يشارك في اجتماعات «الانتربول» بنيودلهي
الوفد الليبي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول بنيودلهي، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (وزارة الداخلية)
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يشارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للشرطة الدولية «الإنتربول» التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.

ويترأس الوفد الليبي المشارك في الاجتماعات، التي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبل، رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية اللواء عادل الشروي، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

مودي يفتتح اجتماعات «الإنتربول»
وافتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسميًا اليوم، أعمال الجمعية العامة للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية العليا لأكبر منظمة شرطة دولية في العالم، بمشاركة الوزراء ورؤساء الشرطة وكبار مسؤولي إنفاذ القانون في أكثر من 166 دولة.

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وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن المجتمعين سيناقشون كيفية تعزيز ودعم الأمن الوطني والإقليمي في مواجهة تعقيدات غير مسبوقة في مشهد التهديدات الإجرامية عالميًا، كما ستبحث تحديد الأماكن التي يمكن للإنتربول أن يدمج فيها التطورات التكنولوجية لتحويل التهديدات المستقبلية المحتملة إلى فرص تشغيلية.

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