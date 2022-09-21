وفد ليبي يشارك في اجتماع الإنتربول لقادة الشرطة بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في اجتماع الإنتربول ‏السادس لقادة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة ليون الفرنسية.

وترأس الوفد وكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

الاجتماع ناقش تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب

ويناقش الاجتماع الذي يضم قادة من 20 دولة، ‏قضايا متعلقة بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب ‏المخدرات، إضافة إلى المجالات التي يمكن أن ‏تحقق فيها مبادرات الإنتربول الشرطية قيمة مضافة من ‏خلال زيادة تبادل البيانات وتحليلها بين أعضاء المنظمة.‏

وألقى الأمين كلمة تحدث فيها عن تجارب الدولة الليبية في مكافحة جرائم التهريب ومكافحة الإرهاب والمخدرات، ثم حصل على درع المنظمة من رئيسها في جلسة خاصة.

وضم الوفد المشارك من وزارة الداخلية رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون العامة، ومدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون المديريات.