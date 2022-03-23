مشروع توأمة بين مكتبي الإنتربول الليبي والهولندي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت ليبيا ‏وهولندا، اليوم الأربعاء، مشروع التوأمة بين مكتبي الإنتربول الليبي والهولندي.

جاء ذلك خلال اجتماع، صباح اليوم، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بين مسؤولين في الإنتربول الليبي والملحق الأمني الإقليمي لهولندا لدى ليبيا مارسيلو نوقارد.

وناقش الاجتماع البرامج التدريبية التخصصية لأعضاء المكتب ووزارة ‏الداخلية وتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

ضم الاجتماع رئيس المكتب عميد عادل الشروي، ومدير إدارة العلاقات ‏والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، وعقيد مراد الناجح رئيس الشؤون ‏الإدارية بمكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومقدم جوهر الفيتوري ‏ضابط الاتصال بمكتب الإنتربول طرابلس.‏

وتأتي زيارة الملحق الأمني استكمالاً للزيارات المقررة له بالتنسيق المسبق بين وزارتي الخارجية والداخلية من خلال ‏إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.‏

من اجتماع مسؤولين في الإنتربول الليبي والملحق الأمني الإقليمي لهولندا، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، 23 مارس 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع مسؤولين في الإنتربول الليبي والملحق الأمني الإقليمي لهولندا، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، 23 مارس 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع مسؤولين في الإنتربول الليبي والملحق الأمني الإقليمي لهولندا، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، 23 مارس 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع مسؤولين في الإنتربول الليبي والملحق الأمني الإقليمي لهولندا، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، 23 مارس 2022. (وزارة الداخلية)

من اجتماع مسؤولين في الإنتربول الليبي والملحق الأمني الإقليمي لهولندا، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، 23 مارس 2022. (وزارة الداخلية)