القبض على أفراد عصابة متلبسين بسرقة كوابل كهرباء في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تمكن عدد من شباب محلة السواوة بضواحي مدينة سرت، فجر الخميس، من القبض على أفراد عصابة متلبسين أثناء قيامهم بقص كوابل وأسلاك كهرباء من إحدى المزارع بالمنطقة بغرض سرقتها، على ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن شباب محلة السواوة تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد العصابة برفقتهم سيارة نوع «داو لاغانزا» بينما تمكن الرابع من الفرار، مشيرة إلى أنهم قادمون من المنطقة الجنوبية.

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وأكدت المصادر أنه جرى تسليم أفراد العصابة فور القبض عليهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لافتين إلى تعذر جر السيارة التي كانوا يستقلونها بسبب ثقب الإطارات.

وشهدت منطقة سرت تعديات عديدة على مكونات الشبكة الكهربائية شملت سرقة كميات كبيرة من الأسلاك والكوابل التي أدت في بعض الأحيان إلى انقطاع التيار عن عدد من المنازل والمزارع.

سيارة أفراد العصابة المقبوض عليهم أثناء قيامهم بقص أسلاك كهرباء بمزرعة في منطقة السواوة بسرت. (الإنترنت)