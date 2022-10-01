مديرية أمن طرابلس تستعد ليوم الشرطة الـ«58»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طرابلس استعداد عناصرها للاحتفال بيوم الشرطة الليبية الثامن والخمسين، الذي يوافق الثامن من أكتوبر الجاري.

وقالت المديرية، في بيان اليوم السبت، إن مدير معهد التدريب والتعبئة بمديرية أمن طرابلس المقدم عبدالمجيد الهوش، أشرف بشكل مباشر على تجهيز «كردوس المديرية تمهيدًا للاستعراض العام».

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ذكرى توحيد جهاز الشرطة في الأقاليم الثلاثة

وتحتفل الشرطة الليبية بعيدها الذي يوافق الثامن من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى توحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، في 8 أكتوبر العام 1964م.

وفي احتفال العام الماضي، الذي جرى في ميدان الشهداء بطرابلس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أهمية دور جهاز الشرطة «في تنمية واستقرار بلادنا في هذه المرحلة المفصلية»، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بملفي الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

أفراد مديرية أمن طرابلس خلال الاستعداد ليوم الشرطة الثامن والخمسين. (صورة من فيديو: مديرية أمن طرابلس)