بالصور: استعراض لسيارات الأمن في احتفالية سرت بيوم الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 01:05 مساء
استعراض لسيارات الأمن في شوارع سرت، 8 أكتوبر 2019، (داخلية الوفاق)

احتفلت مديرية أمن سرت بالذكرى الخامسة والخمسين ليوم الشرطة، الذي يصادف الثامن من أكتوبر كل عام.

وشهد الاحتفال إقامة استعراض للسيارات التابعة للاجهزة الأمنية داخل المدينة، في حضور عدد كبير من القيادات الأمنية في سرت، حسب بيان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وعلى هامش هذه المناسبة، عقد حفل تكريم من مجلس أعيان قبائل سرت لمدير الأمن وأعضاء الأجهزة الأمنية.

واستضاف فندق «كورنثيا» وسط العاصمة طرابلس، مساء أمس، فعاليات الاحتفال بتلك الذكرى، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وعدد من المسؤولين بالدولة والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

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وألقى السراج، كلمة وجه فيها الشكر إلى رجال الشرطة، وأكد خلالها ازدياد نشاط الإرهاب «بسبب الاعتداءات الأخيرة»، كما أكد أنه لا حوار مع «من يريد إعادة الحكم الشمولي»

إحدى السيارات المشاركة في الفعالية
جانب آخر من الاستعراض
السيارات المشاركة في الاستعراض
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