الدبيبة في عيد الشرطة الليبية: يجب الاهتمام بملفي الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 08:48 مساء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة إن جهاز الشرطة له دور مهم «في تنمية واستقرار بلادنا في هذه المرحلة المفصلية»، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بملفي الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وشارك الدبيبة، مساء اليوم السبت، وزارة الداخلية احتفالها لمناسبة العيد الـ57 ليوم الشرطة الليبية في ميدان الشهداء بطرابلس، برفقة عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا.

- وزير الداخلية يكرم عددا من ضباط الشرطة المتقاعدين 

وجرى استعراض مكونات وزارة الداخلية المختلفة أمام الدبيبة، ثم إقامة عروض رمزية لكافة الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وتحتفل الشرطة الليبية بعيدها الذي يوافق يوم الثامن من أكتوبر، وهو ذكرى توحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة وفزان وطرابلس، في 8 أكتوبر من العام 1968.

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