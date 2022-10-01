بالصور.. «الداخلية» تؤمن مهرجان الفروسية السنوي

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت قوة دعم مديريات الأمن في تأمين مهرجان الفروسية السنوي أمس الجمعة، وذلك في مدرسة الفروسية بطريق المطار في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن المهرجان شهد حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس أركان القوات التابعة للحكومة.

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ويشارك في المهرجان عدد من الفرسان من مختلف المدن والمناطق الليبية، وتنظمه هيئة الفروسية، ويتضمن عددًا من العروض لرياضة المهاري واللوحات الثقافية للفنون الشعبية.

جانب من المشاركين في مهرجان الفروسية، 30 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من تأمين مهرجان الفروسية، 30 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من تأمين مهرجان الفروسية، 30 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من تأمين مهرجان الفروسية، 30 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من تأمين مهرجان الفروسية، 30 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

جانب من تأمين مهرجان الفروسية، 30 سبتمبر 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)