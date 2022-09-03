أكرم بن جريد لـ«بوابة الوسط»: سعدت بمحاضرة الفروسية في مدينة مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال الفارس الدولي السابق والمحاضر أكرم بن جريد، إنه شارك في تقديم محاضرة بمدينة مصراتة للمدربين الشباب الراغبين في دخول تدريب قفز الحواجز.

- الفارس المحمودي لـ«بوابة الوسط»: بطولة المغيرات كانت ناجحة بكل المقاييس



وأكد بن جريد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه ليس مدربًا معتمدًا، ولكن من واقع حبه للفروسية واستجابة لطلب المدربين الشباب، كانت هذه الدورة وهي وفق منهج «Level» للاتحاد الدولي من خلال تبسيطه للمشاركين وعرض ثقافة التدريب.

وأضاف قائلًا: «تشمل الدورة أيضًا طرق التحكم وأنواع الحركات للحصان، وشملت المحاضرة تطبيقًا على الحواجز بمسافات وانحرافات مختلفة، وكيفية دور المدرب في توجيه الفارس وعلاقة الثقة بينهم».

بن جريد في محاضرة الفروسية. (فيسبوك)

بن جريد في محاضرة الفروسية. (فيسبوك)