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الفارس المحمودي لـ«بوابة الوسط»: بطولة المغيرات كانت ناجحة بكل المقاييس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 03 سبتمبر 2022, 04:43 مساء
الفارس المحمودي لـ«بوابة الوسط»: بطولة المغيرات كانت ناجحة بكل المقاييس
الفارس المحمودي. (فيسبوك)
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اختتمت بطولة المغيرات لقفز الحواجز، وقد واكبت «بوابة الوسط» البطولة التي أُقيمت بمدينة جنزور في منطقة إنجلية.

والتقت «بوابة الوسط»، على هامش البطولة، الفارس محمد عبد الله المحمودي أحد فرسان ليبيا لقفز الحواجز، الذي حقق عديد الإنجازات المحلية والخارجية، الفارس بدأ التدريب في العام 2001، وتحصل على عدة بطولات محلية وخارجية.

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وحول بطولة المغيرات 2022، التي أُقيمت بنادي «المغيرات»، قال المحمودي: «شهدت البطولة مشاركة جميع الأندية من مختلف المناطق وحتى من الجنوب لأول مرة يشاركون في البطولة، وهذا الأمر يعتبر جيدًا، ويعتبر عدد الفرسان المشاركين في هذه البطولة كبيرًا بالمقارنة بالبطولات السابقة».

الانطلاقة في العام 2001
وقال الفارس محمد المحمودي: «أحمل ذكريات في البطولة التي اعتز بها محليًا، ففي العام 2001 كنت صغيرًا، وكان لدي حماس كبير وسجلت في آخر لحظة، وتحصلت على اللقب في نفس العام لأحرز كأس ليبيا الغالية، وتحصلت خارجيًا على عدة بطولات في كردستان وأربيل بالعراق وفي تونس والجزائر، بالإضافة إلى البطولات المحلية».

وأضاف المحمودي في لقاء خاص لـ«بوابة الوسط»، على هامش بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز قائلًا، «من عشقي لرياضة الفروسية أنشأت شركة الفوارس الدولية لاستيراد الأدوية البيطرية ومعدات الخيول؛ مساهمة مني في توفير احتياجات ومتطلبات مربي الخيول في ليبيا وإكسسوارات الخيول».

أسرة تهتم برياضة الفروسية
واختتم المحمود حديثه قائلًا: «نحن أسرة تهتم برياضة الفروسية، ولدينا اهتمام كبير، ومن أجل ذلك أنشأنا هذه الشركة، وقد أسهمت الشركة في دعم البطولة من أجل إنجاحها، والحمد لله البطولة نجحت بكل المقياس، والفضل يرجع أيضًا لأسرة نادي المغيرات وللخبير الدولي علي التريكي الذي أنشأ هذا النادي وأفراد أسرته، ونشكر في هذه المناسبة كل الجهات الداعمة والجهات التي أسهمت في نجاح البطولة، ومن بينها القنوات الإعلامية وعلى رأسها الوسط».

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