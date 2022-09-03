الفارسة حنان المشيري لـ«بوابة الوسط»: سعيدة بالمشاركة في بطولة المغيرات لقفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

على هامش بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز، التقت «بوابة الوسط» مع الفارسة حنان عبد الكريم المشيري (13 عامِا) إحدى المشاركات في بطولة المغيرات لقفز الحواجز، التي أكدت أنها تمارس رياضة الفروسية منذ أكثر من أربع سنوات في فئة الناشئين.

وأوضحت حنان أنها لا تجد أي صعوبة في ركوب الخيل هي وشقيقتها الصغري، التي شاركت أول مباراة في البطولة، وقد شاركت في أكثر من عشرين بطولة.

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وتقول حنان: «أنا سعيدة بمشاركتي في البطولة، وهي حافز لي لتقديم الأفضل في البطولات المقبلة، وأشكر نادي المغيرات الذي فتح لي باب المشاركة والتدريب في النادي، وكذلك أسرتي، والدي ووالداتي، التي سخرت لي كافة الإمكانات المادية والمعنوية».

الفارسة حنان المشيري. (فيسبوك)

الفارسة حنان المشيري. (فيسبوك)

الفارسة حنان المشيري. (فيسبوك)

الفارسة حنان المشيري. (فيسبوك)