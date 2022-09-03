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فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي لشعبنا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 03 سبتمبر 2022, 04:09 مساء
فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي لشعبنا
فهد البيلاح في منافسات الفروسية. (فيسبوك)
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أكد رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية لفروسية قفز الحواجز، فهد البيلاح، أن الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية لفروسية قفز الحواجز يسعى لتنظيم بطولتين؛ الأولى بطولة حمودة الحمروش، والثانية بطولة فرسان ليبيا.

وقال البيلاح في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «نشارك في بطولة المغيرات بطرابس، والشيء الجميل في هذه البطولة أنها تجمع جميع مناطق ليبيا، والاستقبال والإقامة كانت ممتازة لجميع الأندية».

وأضاف البيلاح «نستعد حاليًا لإقامة بطولتين؛ الأولى بطولة حمودة الحمروش لقفز الحواجز خلال يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، وبعدها بثلاثة أيام ستكون هناك بطولة فرسان ليبيا في الفترة من 16 إلى 23 من الشهر ذاته، على مستوى ليبيا، وسيتخلل البطولة الثانية أيام راحة للخيول المشاركة».

وأكمل «سيقوم مصمم السدود الدولي كمال أبوالسعود بتصميم هاتين البطولتين، وقد جرى الاتفاق معه رغم حالته الصحية، ونتمنى له الشفاء العاجل، وسوف يقوم الخبير الدولي كمال أبوالسعود بإعطاء دورات في تصميم السدود ودورة تدريبية للفروسية».

وأوضح «الفروسية الشعبية هى إرث تاريخي لشعبنا، وهي تقام في جميع المناسبات في الأفراح والمناسبات والبطولات التي تقام في مختلف المناطق الليبية، والميز الشعبي والعقود أبرز رياضات الفروسية الشعبية، لكن فروسية قفز الحواجز لها قانون منظم، وكذلك سباقات فروسية الحلبة والاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية، ولدينا اتحاد فرعي للفروسية الشعبية، ومكلف به أحمد المسلاتي».

واختتم البيلاح حديثه قائلًا «أدعو من خلال (الوسط) كافة الأندية للمشاركة في هاتين البطولتين، وأن جميع الإجراءات سيجري اتخاذها من توفير الإقامة للأندية، وكذلك الخيول وتوفير جميع متطلبات البطولة والاستقبال سيكون من أهل بنغازي ومن أندية بنغازي ذاتها فمرحبًا بجميع الأندية».

فهد البيلاح في منافسات الفروسية. (فيسبوك)
فهد البيلاح في منافسات الفروسية. (فيسبوك)
فهد البيلاح في منافسات الفروسية. (فيسبوك)
فهد البيلاح في منافسات الفروسية. (فيسبوك)
فهد البيلاح في منافسات الفروسية. (فيسبوك)
فهد البيلاح في منافسات الفروسية. (فيسبوك)
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