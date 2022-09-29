مجلس الأمن الدولي يستعرض تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، جلسة لاستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، وذلك بعدما صوت بالإجماع على تجديد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا.

وستقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، لأعضاء المجلس إحاطة حول آخر تطورات العملية السياسية والأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية، إضافة إلى الشؤون الإنسانية.

ويتواجد في نيويورك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السنغالي عبدالله باتيلي، الذي بدأ مهامه رسميًا في 25 سبتمبر الجاري من هناك لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين الأمميين بشأن ليبيا.

- مجلس الأمن يجدد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ليبيا

- بعثة الأمم المتحدة: باتيلي بدأ مهامه رسميا ويصل ليبيا أوائل أكتوبر المقبل

- باتيلي يبدأ أول لقاءاته بلقاء السني في نيويورك ويتطلع للعمل من داخل ليبيا

باتيلي يستعد للعمل من داخل ليبيا

ومن المقرر أن يصل باتيلي إلى العاصمة طرابلس، حيث سيباشر مهام عمله على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من العاصمة مطلع الأسبوع المقبل، وسيساعده في الشؤون السياسية نائبه الزيمبابوي ريزدون زينينغا، وكذلك المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

والتقى باتيلي، أمس الأربعاء في نيويورك، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الذي ناقش معه تطورات العملية السياسية، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا في وقت قريب لتحقيق تطلعات الليبيين نحو الانتخابات.