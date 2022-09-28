بعثة الأمم المتحدة: باتيلي بدأ مهامه رسميا ويصل ليبيا أوائل أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن رئيسها السنغالي عبدالله باتيلي، باشر مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 لسنة 2022.

سلسلة من الاجتماعات المحتملة

وأفادت البعثة، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، بأن الممثل الخاص للأمين العام سيبدأ إجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر المقبل.

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تشكيل البعثة

وشددت البعثة على أن باتيلي سيعمل من ليبيا، وبدعم من ريزدون زينينغا، كنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو، كنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين باتيلي بمنصب الممثل الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد أكثر من 9 أشهر من شغور المنصب الذي غادره المبعوث السابق السلوفاكي يان كوبيش. لكن على خلاف المتوقع، لم يظهر باتيلي خلال أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولم يتحدث منذ تعيينه إلى وسائل الإعلام.

ولم يواجه تعيين باتيلي على رأس البعثة الأممية في ليبيا اعتراضًا من جانب الدول الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن الدولي، بخلاف آخرين جرى عرضهم على المجلس من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حالت الخلافات بين القوى الكبرى دون قيادتهم البعثة.