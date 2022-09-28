المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأربعاء، إن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة، مشيرا إلى الدور المهم للديوان في «مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة لكشف الفساد».

جاء ذلك خلال إطلاق مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة بالعاصمة التونسية، بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية، والمجمع الدولي والعربي للمحاسبين القانونيين.

نورلاند: التوزيع العادل للموارد الليبية هدف أميركي مهم

وأضاف نورلاند أن «توزيع الموارد الليبية بشكل عادل هو هدف مهم للولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن «الحاجة إلى مراجعات محاسبية قوية بعد استئناف إنتاج النفط وما يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام». وجدد المبعوث الأميركي مساندة بلاده «جهود مناهضة الفساد في نظام الحوكمة وتوحيد المؤسسات الليبية»، مؤكدا «تقديم مساعدات تقنية لممارسات المحاسبة».

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وفي الأسبوع الماضي، صدر تقرير ديوان المحاسبة، الثلاثاء، متضمنا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.

وسلط التقرير الضوء على «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من بينها رصد مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.