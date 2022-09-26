ضبط مواطن يزرع الماريغوانا في حديقة منزله بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ضبط متهم بزراعة الماريغوانا في حديقة مدينة الخمس.

وأوضحت الوزارة، اليوم الإثنين، أن ضبط المتهم جاء بعد ورود معلومات لمكتب الخمس وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مفادها بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بزرع نبتة الماريغوانا في حديقة منزله.

- تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا

- النيابة العامة تأمر بضبط صاحب مزرعة قنب هندي جنوب سبها

- المغرب: مشروع زراعة «القنب الهندي» يثير جدلا بين المزارعين

مداهمة منزل المتهم بمساندة إدارة الدعم المركزي

بعد ذلك، جرى تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد من صحة المعلومة، جرت مداهمة المنزل رفقة نيابة مكافحة المخدرات الخمس، وبدعم وإسناد دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بالمدينة.

واتخذ المختصون الإجراءات القانونية وأحالوا المقبوض عليه إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات الخمس.

الماريغوانا المزروعة داخل حديقة منزل مواطن في الخمس. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

المتهم بزراعة الماريغوانا داخل حديقة منزله في الخمس. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)