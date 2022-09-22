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بايدن يدعو المنفي لحفل استقبال في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 10:04 مساء
بايدن يدعو المنفي لحفل استقبال في نيويورك
المنفي يتوسط الرئيس الأميركي جو بايدن وقرينته خلال حفل الاستقبال بنيويورك، الخميس 22 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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لبى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بعد إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة خاصة من الرئيس الأميركي جو بايدن لحفل استقبال أقامه لعدد من رؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات المنظمة الدولية، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي مساء اليوم الخميس.

وحفل الاستقبال هو تقليد سنوي متبع من قبل رئيس الولايات المتحدة الذي يدعو إلى حفل استقبال لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام.

وترأس المنفي وفد ليبيا المشارك في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت الأسبوع الجاري بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الدول والحكومات.

لقاءات المنفي في نيويورك
وأجرى المنفي في نيويورك عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس السنغالي ماكي سال.

- المنفي يبحث مع رئيس السنغال دعم المصالحة وإجراء الانتخابات في ليبيا
- المنفي يلتقي كريم خان في نيويورك
- المنفي: التدخل الخارجي السلبي لا زال يعيق التقدم السياسي في ليبيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث في وقت سابق اليوم، مع الرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، دعم الاتحاد الأفريقي والسنغال «للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال».

المنفي يحذر من التأثيرات السلبية للتدخل الخارجي في ليبيا
وألقى المنفي أمس، كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نبه فيها إلى التأثيرات السلبية للتدخل الخارجي، مؤكدا أنها «لم تمنح الفرصة لوحدة الليبيين، وما زالت تعيق التقدم السياسي وجسر الهوة والشراكة في الوطن».

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