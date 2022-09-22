مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم هارب من أحكام بالحبس 9 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على متهم محكوم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، ومطلوب لدى الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المديرية أن قسم التحريات العامة تمكن من القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية وصادر بحقه أحكام غيابية بالسجن لمدة تسع سنوات.

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والتهم التي تواجه المقبوض عليه وقائع الإيذاء والسرقة بالإكراه والرماية بسلاح ناري. وعقب تحديد بعض الأماكن التي يتردد عليها المتهم بمنطقة الصابري، جرى القبض عليه.

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (ح.ك.أ)، وهو من مواليد العام 1990. واعترف بما نُسِب إليه وتسليمه إلى جهاز الشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

المتهم الهارب من أحكام بالحبس 9 سنوات في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)