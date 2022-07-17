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مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم بسرقة منزل.. يروج المخدرات وتعدى على محكمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 12:43 صباحا
مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم بسرقة منزل.. يروج المخدرات وتعدى على محكمة
مركز شرطة تابع لمديرية أمن بنغازي.
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أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على أحد مروجي المواد المخدرة بمنطقة الماجوري بعد انهامه بسرقة مبلغ مالي ومركبة من منزل مواطن، كما أنه أحد المُعتدين على محكمة جنوب بنغازي.

وأوضحت المديرية، في بيان السبت، أن إلقاء القبض على المتهم جاء عقب شكوى تقدم مواطن لقسم التحريات العامة، وجاء فيه أن منزل المبلغ سرق أثناء وجوده بمدينة المرج وقام المجهول بسرقة مبلغ 5 آلاف دينار ومركبة آلية (نوع شفر- سوداء اللون) وجهازي لابتوب، وهاتفين، وجهاز بلاي ستيشن حديث.

ضبط المتهم بمنطقة الماجوري
ومع انتقال أعضاء التحريات لمكان الواقعة بمنطقة القوارشة وعقب جمع المعلومات عن الفاعل، جرى تحديد مكان تواجده بمنطقة الماجوري بجوار العيادة كونه يمتهن الإتجار بالمواد المُخدرة، وفق البيان. 

وأكدت المديرية ضبط المتهم خلال ساعتين من بلاغ الشاكي مُتلبساً بحوزته 17 قرصا من حبوب الهلوسة (أرتان)، و 20 قطعة من مخدر الحشيش.

اعتراف المتهم بعدد من الجرائم
وأوضحت أن المتهم يُدعى (م.ع.م ومن مواليد العام 1999)، واعترف بسرقته منزل الشاكي والإتجار في المخدرات، فيما جرى استرجاع المركبة المسروقة من قبل أعضاء التحريات.

كما اعترف بأنه كان واحد من بين المجموعة التي هاجمت محكمة جنوب بنغازي وكتبت عبارات تسيئ للدولة على جدران المحكمة،

كذلك، أقر المتهم بأنه قام بحرق إطارات بجزيرة حي الفاتح سابقا واضرام النيران بالغرف الخاصة برجال المرور بمنطقة الماجوري، وأطلق نيران على أعضاء قسم شرطة النجدة المكلفين بحماية مصحة المروة مما أدى لأتلاف جزء من المصحة. 

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