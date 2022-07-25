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مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية يكشف تفاصيل القبض على «نصاب» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 09:53 مساء
مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية يكشف تفاصيل القبض على «نصاب» في طرابلس
شعار مكتب الإدارة العامة للبحث الجنائي. (الإنترنت)
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كشف مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، اليوم الإثنين، تفاصيل القبض على شخص متهم بالنصب على عدد من الضحايا في العاصمة طرابلس، وذلك بإعلانه إنشاء شركة تبين أنها «وهمية»، يستغلها في التعاملات المالية، ويروج لها عبر موقع «فيسبوك».

وقال المكتب في بيان إن الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنت من القبض على «النصاب بعد إيقاعه بعديد الضحايا في مدينة طرابلس عبر شركة وهمية يدعي ملكيتها»، موضحا تفاصيل القضية. 

إعلان وهمي لشركة على «فيسبوك»
في البداية، تقدم محامٍ في مدينة بنغازي بشكوى مفادها تعرض موكله المقيم في طرابلس لعملية نصب، إذ أن الموكل «كان يبحث عن طريقة لاستخراج أموال يملكها من المصرف، فوجد إعلانًا على موقع فيسبوك لشركة تدعى (التعاون للخدمات المالية والمصرفية) تعمل على استخراج الأموال من المصارف مقابل نسبة ٤%»، حسب البيان.

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وبعد التواصل مع الشركة، جرى الاتفاق على أن يقوم المواطن بتحويل مبلغ 104 آلاف دينار إلى حساب الشركة، وهو ما حصل بالفعل، على أن يقوم أدمن صفحة الشركة بإرسال مندوب عنه لتسليم المواطن المبلغ نقدًا بعد خصم العمولة وهو ما لم يحصل أبدًا.

المواطن يقع في فخ النصب
وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن المواطن أدرك تعرضه لعملية نصب، فتوجه للمصرف للاستفسار عن الحساب الذي قام بتحويل القيمة له، فتبين أن القيمة المحولة تم التصرف فيها في مدينة بنغازي، وذلك بسحب بعضها نقدًا وتحويل باقيها لحساب آخر في بنغازي أيضًا.

وأضافت الإدارة: من هنا قام المواطن بتوكيل محامٍ في مدينة بنغازي لمتابعة القضية، وبدوره قدم المحامي شكوى رسمية لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي. وبعد تحرير محضر بالواقعة عمل مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال على القضية بالاستدلال مع المحامي والحصول منه على أرقام الشركة ورقم حسابها.

بعد ذلك خاطب المكتب المصرف المعني بالقضية، فتحصل على كامل بيانات صاحب الحساب، كما تواصل مع شركة الهاتف المحمول بشأن أرقام الهواتف الخاصة بصاحب الحساب وجرى تجميع بيانات الحركة التفصيلية الخاصة بهذه الأرقام. كما جرى التأكد من أن «الشركة وهمية ولا يوجد مقر لها»، وذلك عبر تحريات أجراها المكتب عبر مصادره في مدينة طرابلس.

اعتراف المتهم بعد القبض عليه
وبعد جمع خيوط القضية ومواصلة التحري عن صاحب الحساب المصرفي والأرقام الهاتفية، جرى القبض على المتهم وفق كمين محكم.

وبالاستدلال معه اعترف المقبوض عليه بأن «الشركة وهمية، وأنه فعلًا نصب على المواطن في مدينة طرابلس عبر إيهامه أنه سيستخرج له المبلغ المالي من المصرف عبر شركته الوهمية، فتمت إحالة المحضر بالموقوف إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

النصب مرتين
كما تقدم مواطن آخر من طرابلس بشكوى تحمل تفاصيل مشابهة، وجرى التأكد من أن المتهم فيها هو الشخص ذاته الذي كان مقبوضا عليه. بعد ذلك أحال المكتب ملحقًا في القضية للنيابة العامة فتبين أن الموقوف تم الإفراج عنه بعد تسوية الأمر مع المواطن في طرابلس، وذلك بدفع القيمة المالية.

وبعد التحري عن الشخص صاحب الشركة الوهمية ذاتها تبين أنه خارج البلاد، فجرت متابعته إلى أن عاد إلى البلاد، ثم أمكن توقيفه مره أخرى والاستدلال معه، واعترف أيضًا بأنه قام بالنصب على المواطنين الذين تقدموا بشكاوى لدى الإدارة العامة، فأحيل مرة أخرى للنيابة العامة على ذمة قضايا النصب الجديدة، بحسب البيان. 

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