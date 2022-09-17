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تفاصيل ضبط متهم بحرق وسرقة منزل مواطن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 08:08 مساء
تفاصيل ضبط متهم بحرق وسرقة منزل مواطن في بنغازي
المتهم بسرقة وحريق منزل في بنغازي بعد ضبطه، 17 سبتمبر 2022 ( مديرية أمن بنغازي)
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أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ألقى القبض على متهم من ذوي السوابق يترأس تشكيلًا عصابيًا يمتهن السطو المسلح، بعد أن قام بسرقة منزل مواطن وحرقه بالكامل.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم السبت، أن المتهم مطلوب لدى القضاء على ذمة عدة أحكام غيابية، مشيرة إلى أن القسم ورده شكوى من أحد المواطنين ضد أشخاص ملثمين استقلوا مركبة آلية (تويوتا سيكويا سوداء اللون)، وقام التشكيل بسرقة محتويات شقة الشاكي، وحرقها بالكامل.

وألقى المتهمون قنابل يدوية داخل الشقة، وعند خروجهم من الشقة أطلقوا النيران على المواطنين بهدف ترويعهم، حسب البيان.

المتهم يواجه 6 محاضر محررة ضده 
وبناء عليه، صدر أمر بضبط المطلوبين، ثم بانتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وتمشيطه وجمع المعلومات، أسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية أحد أفراد هذا التشكيل ومحل سكنه، وهو من ذوي السوابق ومطلوب لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية بعد أن حررت ضده 6 محاضر بمركز شرطة العروبة ومحضر بمركز شرطة بوعطني.

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ضبط المتهم بمنطقة أرض الحراسة.. و3 آخرين متورطين في الحادث 
وألقي القبض على المتهم بمنطقة أرض الحراسة وجرى نقله إلى القسم. وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى «ه.ع.ر» واعترف بسرقته محتويات الشقة وحرقها وتفجيرها بالقنابل اليدوية وإطلاق النيران في الشارع عشوائيًا.

كما اعترف بقيامه مع آخرين بعمليات سرقة بقوة السلاح للمواطنين وللعمالة الوافدة، مضيفًا أنه كان برفقته ثلاثة أشخاص «جارٍ البحث عنهم». واتضح أنه مطلوب على ذمة 6 محاضر بمركز شرطة العروبة ومحضر بمركز شرطة بوعطني، ومطلوب لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية، وتمت إحالته للنيابة العامة.

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