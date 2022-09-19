باشاغا: اجتماعات مثمرة مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إنه سيعلن خطة قريبًا تركِّز على ما «يحقق الاستقرار والسلام والازدهار... ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة».

وأضاف باشاغا، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين، أنه عقد «اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة»، متابعًا: «أثمن عاليًا ما لمسناه من إيجابية واستعداد للتعاون والعمل المشترك» مع تلك الدول.

وواصل: «سننهض بليبيا على أسس من الديمقراطية، وانطلاقًا من إرادة الشعب الليبي الذي يستحق العيش بسلام وطمأنينة اقتصادية واجتماعية».

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اتصال بين باشاغا ونورلاند

وفي الثالث من سبتمبر الجاري، كشف باشاغا إجراءه «مكالمة إيجابية ومثمرة» مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأوضح أن الحديث تطرق إلى «أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لليبيا من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي».

وأضاف رئيبس الحكومة المكلفة من مجلس النواب: «شددنا على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت».