باشاغا يتحدث عن «فساد» بحكومة الدبيبة ويتعهد بإنهائه

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية «أوضح حجم الفساد المالي في الحكومة المنتهية الولاية»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتابع باشاغا، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»: «مما لا شك فيه أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي، وهو ما سوف تعمل حكومتي على تحقيقه»، موضحًا أن حكومته «سوف تركز على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة، والعمل وفقًا لميزانية معتمدة من مجلس النواب».

باشاغا يطالب بآلية لإدارة الإيرادات

وفي سياق آخر، أكد ضرورة «استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة»، مشددًا على أن «إرساء الديمقراطية يمر عبر تحقيق الاستقرار المالي».

- الخارجية الأميركية تقترح الإفصاح عن التزامات ديون الدولة الليبية والشركات التابعة لها

تقرير الخارجية الأميركية

وأشار تقرير الخارجية الأميركية عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، إلى عدم استخدام الحكومة الليبية مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، فيما لم يستوفِ جهاز الرقابة معايير الاستقلالية الدولية.

ورصد التقرير غياب تفاصيل كافية عن التزامات ديون الدولة الليبية بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة. وانتقد أيضًا غياب التفاصيل الكافية عن مشروعات وعمليات الإنفاق، بالإضافة إلى عدم إتاحة هذه المعلومات للجمهور، وكذلك عدم كشف صندوق الثروة السيادية مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.

ولا تزال البلاد تشهد حالة انسداد سياسي، على خلفية صراع رئيسي الحكومتين الدبيبة وباشاغا، وتجدد المخاوف بشأن المواجهات العسكرية، في وقت تجرى عدة مباحثات داخلية وخارجية لاحتواء الموقف، والوصول إلى حل سياسي للأزمة.