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وكالة الأنباء الليبية: الكوني سيحضر جنازة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 08:24 مساء
وكالة الأنباء الليبية: الكوني سيحضر جنازة الملكة إليزابيث
الكوني يتحدث خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، 23 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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يشارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في المراسم الجنائزية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، كممثل لدولة ليبيا، حسب مصادر وكالة الأنباء الليبية.

وسيحضر مراسم جنازة الملكة، التي من المقرر إقامتها الإثنين المقبل في العاصمة لندن، عدد كبير من القادة ورؤساء العالم، ومنهم الرئيس الأميركي جو بايدن، وكبار المسؤولين الدوليين، بناء على الدعوات التي وجهتها حكومة المملكة المتحدة.

جثمان الملكة في بهو ويستمنستر
وفي الثامن من سبتمبر الجاري، توفيت الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عامًا، حيث يتواجد جثمانها حاليا في نعش داخل بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، ويمكن للمودعين القدوم وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وأرسلت دعوات إلى شتى الدول لحضور مراسم الجنازة، عدى روسيا وسورية وأفغانستان وفنزويلا، فيما قصرت لندن دعوتها لكوريا الشمالية على مستوى السفراء.

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