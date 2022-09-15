عناصر من حرس المنشآت يهددون بقفل 3 موانئ نفطية للمطالبة بزيادة مرتباتهم

القاهرة - بوابة الوسط

هدد عناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الخميس، بقفل ثلاثة موانئ نفطية إذا لم يجرِ زيادة مرتباتهم أسوة ببقية موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقرار الصادر عن المؤسسة بالخصوص.

وطالب عناصر من وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية في بيان من أمام مدخل ميناء السدرة النفطي بتعديل مرتباتهم وتطبيق قرار زيادة مرتبات موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 67% عليهم أسوة ببقية موظفي الشركات النفطية.

عناصر حرس المنشآت يهددون بقفل موانئ السدرة ورأس لانوف والهروج

وأكد عناصر وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف في بيانهم أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة لأن قيمة مرتباتهم الحالية لا تساعد على ما يمرون به من ظروف بعدما صبروا طيلة السنوات الماضية لنيل حقوقهم لكن دون جدوى.

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وناشد عناصر وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف الجهات المسؤولة الإسراع في تنفيذ ما وقفوا من أجله في شهر أغسطس الماضي، مهددين بإقفال موانئ السدرة ورأس لانوف والهروج إذا لم يجرِ تلبية مطالبهم المشروعة.

رفع «القوة القاهرة» بعد 3 أشهر من إقفال موانئ وحقول نفطية

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 13 يوليو الماضي رفع القوة القاهرة عن موانئ الزويتينة والبريقة بعد ثلاثة أشهر من الإقفال حالت دون تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية، مشيرة وقتها إلى أن الخام الليبي يتعرض إلى موجة «إقفالات غير شرعية» في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا جراء زيادة الطلب العالمي عليه.

وفي منتصف أبريل، أيضا اضطرت المؤسسة لإعلان القوة القاهرة بالزويتينة، بعدما أعلن بيان صادر عمن وصفوا أنفسهم بـ«أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة سلطان النفطية» إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة له بشكل كامل، وحتى خروج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة.

عناصر حرس المنشآت أمام مدخل ميناء السدرة أثناء تلاوة البيان، الخميس 15 سبتمبر 2022. (فيديو)