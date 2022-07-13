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«مؤسسة النفط» تعلن رفع حالة القوة القاهرة على مينائي البريقة والزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 12:37 صباحا
«مؤسسة النفط» تعلن رفع حالة القوة القاهرة على مينائي البريقة والزويتينة
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، رفع حالة القوة القاهرة علي مينائي البريقة والزويتينة، لافتة إلى أن الناقلة المسماة «ايبلا» في طريقها لتحميل شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

مفاوضات طويلة 
ونقل بيان للمؤسسة عن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله قوله: «بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة الزويتينة، في خطوه تتبعها خطوات».

وأضاف صنع الله: «يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة».

حل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية
وتابع صنع الله: «طيلة الأيام الماضية جرى التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، ونتج عن هذه المفاوضات الوصول إلى قناعة من أهمية شحن المكثفات، لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية، وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلاً عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة».

وبهذه المناسبة طمأنت المؤسسة السوق النفطية من أن «ليبيا مستمرة في النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، وقد أعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي».

مؤسسة النفط: لا تحتكم بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى
واختتم البيان بأن «المؤسسة الوطنية للنفط عندما تتعامل مع قضايا الوطن فإن حساباتها لا تتخطى مصلحة الوطن، وبجهود أبنائها على الأرض في العاصمة طرابلس وكافة المناطق الأخرى لن تفقد البوصلة وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة، وأنها لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن الغالي».

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