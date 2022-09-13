اتفاق على تعزيز التعاون بين منطقتي الساحل الغربي والوسطى العسكريتين

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق قادة المنطقة العسكرية الوسطى والمنطقة العسكرية الساحل الغربي واللواء «53 مشاة» على تعزيز التعاون والاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها تلك المناطق، وقد يتعرض لها الوطن، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء.

جاء الإعلان عن الاتفاق عقب زيارة آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش رفقة عدد من الضباط التابعين للمنطقة واللواء «53 مشاة» إلى مدينة مصراتة، أمس الإثنين، حيث التقى مع عدد من من القيادات العسكرية هناك.

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وأوضح مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي أن النمروش ومرافقيه اجتمعوا بمقر اللواء «53 مشاة» في مصراتة مع كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد موسى، وآمر اللواء «53 مشاة مستقل» اللواء أحمد هاشم، وآمر القوة المشتركة العميد عمر أبوغدادة، واصفًا الاجتماع بالمهم.

وأضاف مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي أن آمر المنطقة اللواء صلاح الدين النمروش عبر عن سعادته بالزيارة، وما جرى التوصل إليه من اتفاق بين المنطقتين العسكريتين.

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)

اجتماع القادة العسكريين بالمنطقتين الوسطى والساحل الغربي في مصراتة، الإثنين 12 سبتمبر 2022. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)