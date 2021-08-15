«الرئاسي» يقرر إنشاء المنطقة العسكرية الساحل الغربي

قائد المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارًا بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت مسمى المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وكلف المجلس صلاح الدين النمروش منصب آمر المنطقة بعد ترقيته لرتبة لواء.

وحسب نص القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه الأحد، «تتبع المنطقة الجديدة القائد الأعلى للجيش تعبويًّا، ولوزارة الدفاع ماليًّا ولرئيس الأركان العامة للجيش الليبي إداريًّا». وحدد القرار ترسيم «حدود المنطقة العسكرية الساحل الغربي من جزيرة الغيران غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، ومن باطن الجبل جنوبًا حتى البحر شمالًا».

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وفي وقت سابق السبت، اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عقب اجتماع في سرت، على تكرار المطالبة بسرعة تعيين وزير دفاع، وذلك في بيان صادر عن اللجنة، ونشرته صفحتها الرسمية.

وفي 7 أغسطس، وجه المجلس الرئاسي، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية، بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته. وقال المجلس، في بيان، إن الاختصاصات المسندة للمجلس الرئاسي مجتمعًا، وفقًا لمخرجات الحوار السياسي، في 9 نوفمبر 2020، تشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقًا لذلك «لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب».