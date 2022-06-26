النمروش يتفقد آليات عمل ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي لواء دكتور صلاح الدين النمروش، ترسيم الحدود في نطاق المنطقة الحدودية الغربية مع تونس، أمس السبت.

وقالت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، في بيان اليوم، إن الجولة التفقدية جاءت في إطار متابعته لجنة ترسيم الحدود المشتركة مع الجمهورية التونسية الشقيقة، والمشكَّلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وتضم في عضويتها عددًا من الأعضاء الممثلين من كافة الجهات ذات الاختصاص.

- «جون أفريك» نقلا عن النمروش: الدبيبة «أقل عدوانية».. وباشاغا «متقلب»

وتابع النمروش والوفد المرافق له، أشغال اللجنة، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمالها، وما جرى إنجازه.

وأكد أهمية روابط الأخوة والجوار التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس، مضيفًا أن الأمن والاستقرار لا يتأتى إلا من خلال تأمين الحدود بعد إعادة ترسيمها.

من جولة النمروش لتفقد آليات عمل ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس. (المنطقة العسكرية الساحل الغربي)