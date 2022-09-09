المبعوث الفرنسي يؤكد لـ«المشري» أهمية إجراء الانتخابات «سريعا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا، بول سولير، أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «سريعا» في ليبيا ووفقا لتطلعات الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء سولير مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حيث أكد كذلك المبعوث الفرنسي دعم بلاده الحوار القائم بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق بيان مقتضب صادر عن السفارة الفرنسية لدى ليبيا.

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يأتي هذا في ظل حالة انسداد سياسي تعيشها ليبيا، على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن المشري أطلع سولير خلال اللقاء على رؤية المجلس للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة، تحقق الاستقرار الدائم في البلاد. وتطرق اللقاء إلى «سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، والتأكيد على دعم الحوار ورفض الحلول العسكرية».