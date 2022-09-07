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المشري يطلع المبعوث الفرنسي على رؤية مجلس الدولة للخروج من الأزمة الراهنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 11:02 مساء
المشري يطلع المبعوث الفرنسي على رؤية مجلس الدولة للخروج من الأزمة الراهنة
جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير (صفحة المجلس على فيسبوك)
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أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير، رؤية المجلس للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة، تحقق الاستقرار الدائم في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال المشري اليوم الأربعاء، رفقة نائبه الأول ناجي مختار، المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

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وناقش الجانبان سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، مؤكدين دعمهم للحوار ورفضهم للحلول العسكرية.

يأتي هذا في ظل حالة انسداد سياسي تعيشها ليبيا، على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.

جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير (صفحة المجلس على فيسبوك)
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