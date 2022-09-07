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بحث تنظيم منتدى اقتصادي ليبي - ألماني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 02:49 مساء
بحث تنظيم منتدى اقتصادي ليبي - ألماني
لقاء في مجلس الوزراء حكومة الوحدة بحضور القائمة بأعمال السفارة الألمانية، 7 سبتمبر 2022، (الإنترنت)
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شهد اجتماع في ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بحث تنظيم منتدى اقتصادي ليبي - ألماني، ومعرض على هامشه يشمل أنشطة وبرامج متنوعة.

جاء ذلك في لقاء اليوم الأربعاء، بتكليف من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، جمع رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي أحمد الأحجل، ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور عماد بحري، مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في طرابلس أنيكا أنجلز والوفد المرافق لها.

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وتناول الاجتماع ضرورة العمل على تطوير العلاقات بين ليبيا وألمانيا، بما يخدم مصلحة البلدين، متطرقًا إلى سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية، ورفع حجم التبادل التجاري، وتنظيم انسياب رأس المال، وانتقال الأفراد والتعاون الإنمائي، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال ريادة الأعمال.

وأكد المجتمعون أهمية تكثيف الزيارات بين الجانبين، وتبادل المعلومات الاقتصادية واستكشاف فرص المشاريع الجديدة؛ لتحقيق تعاون اقتصادي يخدم مصلحة البلدين.

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