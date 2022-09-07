مباحثات ليبية - ألمانية في مجال الطاقة البديلة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون مع نائبة السفير الألماني أُطر التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إن «الاستثمار هو مفتاح الاستقرار و الأمن في ليبيا»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتأتي هذه المباحثات في حين تحظى الطاقة المتجددة في ألمانيا بحصة كبيرة من مزيج الكهرباء المأمول تحقيقه العام 2030، ضمن خطوات برلين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045.

خطط ألمانية جديدة

ويجري إطلاق الخطط الجديدة حول الطاقة المتجددة في ألمانيا على مرحلتين؛ الأولى في أبريل المقبل والثانية في فصل الصيف، لتبدأ رحلة الموافقات التشريعية والتنظيمية المتوقع انتهاؤها أواخر العام الجاري.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت ألمانيا قفزة بنسبة 22% في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، التي نشرتها «سي إن إن بيزنس».